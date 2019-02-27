إخماد حريق في أكبر محطة كهربائية وسط سوريا بعد استهدافها بصواريخ "النصرة"

شب حريق ضخم في محطة حرارية لتوليد الكهرباء في ريف حماة الشمالي بعد استهدافها بقذائف صاروخية أطلقها إرهابيون من مواقعهم في المناطق المتاخمة لمدينة محردة.

© Sputnik . Bassel Shartouh الجيش السوري يرد بقوة بعد استهداف "النصرة" لأبو الضهور والصفصافية

قال مراسل " سبوتنيك " في حماة أن المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في قطاع ريف حماة الشمالي من المنطقة ( منزوعة السلاح ) استهدفت ظهر اليوم محطة محردة الحرارية بنحو 12 من القذائف الصاروخية.

مدير محطة محردة الحرارية المهندس علي هيفا قال لوكالة "سبوتنيك" إن حريقا اندلع داخل المحطة وتمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة عليه بعد ظهر اليوم.

وأضاف هيفا: إلى جانب الحريق، هنالك أضرار مادية كبيرة لحقت بتجهيزات المحطة التي تتعرض للاستهداف بشكل شبه يومي من قبل المجموعات الإرهابية المنتشرة شمال مدينة محردة.

وعلى التوازي، قال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك " أن مسلحي تنظيم (جيش العزة)، الشريك فيما يسمى (هيئة تحرير الشام) التي يتخذها تنظيم جبهة النصرة واجهة له حاليا، قاموا باستهداف مواقع الجيش السوري في حاجز ابو عبيدة بمحيط مدينة محردة بعدد من القذائف الصاروخية.

وأضاف المصدر أن المدفعية الثقيلة وسلاح الصواريخ تكفلا بالرد على مصادر إطلاق القذائف ومواقع وتحركات المسلحين في اللطامنة وكفرزيتا شمال حماة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش السوري رصدت تحركات معادية ومحاولة للمجموعات الإرهابية المسلحة بنقل أسلحة وعتاد وأفراد إلى محاور خان شيخون والتمانعة وجرجناز وسراقب جنوب وجنوب شرق إدلب تم التعامل معها عبر عدة وسائط نارية ماادى لمقتل وإصابة عدد من المسلحين.

وتقع محطة محردة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية تقع في القسم الشمالي من مدينة محردة على كتف سد محردة على نهر العاصي بريف حماة الشمالي.

وتعد المجطة أهم مزود للكهرباء وسط سوريا عبر 4 مجموعات بخارية وعنفة غازية تقوم بتوليد ما إجماليه (660) ميغاوات.