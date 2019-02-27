الجيش الليبي يسيطر على منطقة تراغن جنوب البلاد

أعلن مصدر عسكري اليوم الأربعاء، أن الجيش الليبي سيطر على منطقة تراغن في جنوب البلاد، وذلك في إطار حملة الجيش للسيطرة على جميع المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيات والتنظيمات الإرهابية بالجنوب.

© AFP 2018 / Mahmud Turkia ليبيا: حالة "القوة القاهرة" مازالت مستمرة في حقل الشرارة النفطي

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر العسكري لوكالة " سبوتنيك " إن "قوات الجيش الليبي نجحت في السيطرة على منطقة تراغن جنوب البلاد".

ويذكر أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في شهر أيلول/سبتمبر 2018، أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع الجماعات المسلحة التي تتقاتل للسيطرة على العاصمة طرابلس، والتي وافقت على إنشاء آلية لتثبيت وقف إطلاق النار. كانت الأمم المتحدة قد أقنعت عدة جماعات، على وقف الاقتتال الذي أودى بحياة العشرات في طرابلس وهي واحدة من مناطق كثيرة تعمها الاضطرابات في ليبيا.

وبدأ القتال في نهاية شهر أغسطس /آب 2018، لأن جماعات مسلحة خارج طرابلس عارضت تحالفا لأربع جماعات مسلحة كبرى يسيطر على أموال الدولة والعملة الأجنبية.

وصمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير مما سمح للسكان بشراء الغذاء والوقود للمولدات اللازمة لتوليد الكهرباء نظرا لانقطاعها في غرب ليبيا.