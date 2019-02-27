الأسد يدعو ظريف لزيارة دمشق

© REUTERS / SANA هل تطلق استقالة ظريف الصقور الإيرانية في مواجهة أمريكا وإسرائيل من سوريا

وقدم سفير سوريا لدى إيران دعوة من جانب الأسد إلى ظريف لزيارة دمشق.

وحسب (إرنا) تم الابلاغ عن هذه الدعوة عبر اتصال هاتفي أجراه السفير السوري مع ظريف، وذلك عقب المباحثات الهاتفية التي جرت بعد ظهر اليوم الأربعاء بين الأخير ونظيره السوري وليد المعلم.

وتناول الجانبان الإيراني والسوري في هذه المباحثات آخر المستجدات علي صعيد العلاقات الاستراتيجية الثنائية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران ودمشق.

ويذكر أن وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين تلقى بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

ووحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين متابعة لنتائج الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس بشار الأسد إلى جمهورية إيران الإسلامية أمس الأول.