الرئيس الروسي يعرب عن تعازيه في حادث قطار القاهرة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه في حادث القطار الذي وقع في محطة القطارات المركزية بالقاهرة اليوم.

موسكو — سبوتنيك . وقال الكرملين في بيان: "تقبلوا التعازي بحادثة القطار المأساوية، التي وقعت في محطة القطارات المركزية في القاهرة. روسيا تتشاطر معكم الأسى ومع من فقد أقاربه نتيجة الحادثة، ونأمل بشفاء جميع الجرحى".

ولقي 28 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 50 آخرين، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة.

وقال مصدر طبي لـ"سبوتنيك" إن "هناك 28 حالة وفاة، وأكثر من 50 مصابا".

وأفاد أحد شهود العيان بأن الحادث الذي وقع في محطة سكك حديد مصر كان بسبب دخول أحد جرارات القطار على رصيف الوصول بسرعة واصطدامه في الحواجز مما أدى إلى اندلاع الحريق، الذي أسفر عن مقتل 30 شخصا.

وقال شاهد العيان لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء "دخل القطار بأقصى سرعة على رصيف الوصول واصطدم بالحواجز الموجودة في المحطة مما أدى إلى اندلاع الحريق".

وأكد الشاهد أن "الجرار المصطدم لم يكن به سائق".

وأشار الشاهد إلى أن "سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث بعد ربع ساعة من اندلاع الحريق".

وبحسب وزارة الصحة المصرية، فإن حصيلة الضحايا بلغت 20 قتيلا و40 مصابا.