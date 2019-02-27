رئيس الوزراء العراقي: وفرنا الأموال اللازمة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية

وأشار عبد المهدي، "متابعته المستمرة لشؤون الطاقة ومن خلال لجنة الطاقة الوزارية والتعرف على الاستعدادات والحث على تحقيق زيادة في الإنتاج"، مشيرا إلى أن "مستوى انتاج الطاقة سيصل إلى أكثر من ثمانية عشر الف ميكاواط وقد وفرنا الأموال اللازمة لتحقيق زيادة في الطاقة وهناك عشر محطات سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة إلى جانب إبرام عقود تطوير جديدة، واذا تضافرت جميع الجهود فسيكون الوضع في الصيف المقبل افضل من السابق".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية عن مصادر حكومية وأخرى في قطاع الكهرباء قولها، أن مجموعة "سيمنس" الألمانية الهندسية تعمل على إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو (10.6 مليار دولار) لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق.
يذكر أن أجزاء من المنظومة الكهربائية في العراق تتعرض بشكل مستمر إلى انقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية أو أعمال تخريبية وإرهابية تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية.
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