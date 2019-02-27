رئيس الوزراء العراقي: وفرنا الأموال اللازمة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إلى التعاون لحل المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط التي تنشط الاقتصاد والعمل على إعطاء أولوية في توفير الكهرباء للمواطنين والمناطق الفقيرة، مؤكدا أن مستوى إنتاج الطاقة سيصل إلى أكثر من ثمانية عشر ألف ميغاواط.

© Sputnik . Rex Features إيران تمدد اتفاقية تصدير الكهرباء إلى العراق

وترأس عبد المهدي اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، قائلا "إننا جميعا كمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحافظات شركاء في النجاح والإنجاز، ولابديل عن التعاون والتنسيق لتحقيق الأفضل وتجاوز جميع المشاكل والتحديات"، داعا إلى التعاون لحل المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط التي تنشط الاقتصاد وتحقق المصلحة العامة والعمل على إعطاء أولوية في توفير الكهرباء للمواطنين والمناطق الفقيرة". وفقا لـ " السومرية نيوز ".

وأشار عبد المهدي، "متابعته المستمرة لشؤون الطاقة ومن خلال لجنة الطاقة الوزارية والتعرف على الاستعدادات والحث على تحقيق زيادة في الإنتاج"، مشيرا إلى أن "مستوى انتاج الطاقة سيصل إلى أكثر من ثمانية عشر الف ميكاواط وقد وفرنا الأموال اللازمة لتحقيق زيادة في الطاقة وهناك عشر محطات سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة إلى جانب إبرام عقود تطوير جديدة، واذا تضافرت جميع الجهود فسيكون الوضع في الصيف المقبل افضل من السابق".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية عن مصادر حكومية وأخرى في قطاع الكهرباء قولها، أن مجموعة "سيمنس" الألمانية الهندسية تعمل على إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو (10.6 مليار دولار) لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق.

يذكر أن أجزاء من المنظومة الكهربائية في العراق تتعرض بشكل مستمر إلى انقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية أو أعمال تخريبية وإرهابية تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية.