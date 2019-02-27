مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا سيتحدث في مجلس الأمن للمرة الأولى

أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لأول مرة بعد تعيينه، سيتحدث شخصيا في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي في الجمهورية العربية السورية.

© REUTERS / Omar Sanadiki بيدرسون يشير إلى دور روسيا الحاسم بعملية السلام في سوريا

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال دوجاريك للصحفيين "أستطيع أن أقول، إنه سيحضر شخصيا لإبلاغ مجلس الأمن".

بالإضافة إلى ذلك، بعد الاجتماع، سيدلي بيدرسن ببيان للصحافة.

هذا ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، يوم غد الخميس، 28 شباط/ فبراير.

يذكر أن بيدرسن قام بزيارة إلى روسيا، الشهر الماضي، حيث ناقش مع مسؤولين روس التسوية السياسية للأزمة السورية، كما أعرب خلال الزيارة، عن ثقته بأن روسيا والأمم المتحدة ستلعبان دورا كبيرا في حل النزاع في سوريا.