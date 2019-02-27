وزير خارجية اليمن: فشل اتفاق الحديدة سيقلل من فرص تحقيق السلام

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الأربعاء، أن الفشل في تنفيذ اتفاق الحديدة سيعيد الوضع إلى المربع الأول وسيقلل من فرص تحقيق السلام.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad سفير السعودية في اليمن: الحوثيون لا يلتزمون بعهودهم

القاهرة — سبوتنيك . ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، قال اليماني خلال لقائه نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، معين شريم، في الرياض: "إن الخطة الممنهجة للحوثيين لتعطيل جهود السلام باتت مكشوفة ولا تحتاج إلى ضياع المزيد من الوقت".

وأضاف: "على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف صريحة وواضحة لإنهاء عبث الحوثيين وإصرارهم على تعطيل كل ما يتفق عليه من مراحل وخطوات تنفيذية لإجراءات بناء الثقة".

وحسب وكالة "سبأ"، بحث اللقاء "الخطة المقدمة من رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد لتنفيذ المرحلة الأولى والتي سبق للحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية الموافقة على تنفيذها بحسب الجدول الزمني المتفق عليه، والذرائع التي تختلقها المليشيات لعرقلة التنفيذ".

واستعرض "التطورات في ملف الأسرى والمعتقلين وموضوع اللجنة المشتركة الخاصة بتفاهمات تعز".

من جهته، أشار نائب المبعوث الأممي إلى "حرص الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالحديدة، رغم العراقيل والعقبات التي تواجه عملية التنفيذ من وقت الى آخر".