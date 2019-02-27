وزير خارجية اليمن: فشل اتفاق الحديدة سيقلل من فرص تحقيق السلام

وأضاف: "على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف صريحة وواضحة لإنهاء عبث الحوثيين وإصرارهم على تعطيل كل ما يتفق عليه من مراحل وخطوات تنفيذية لإجراءات بناء الثقة".
وحسب وكالة "سبأ"، بحث اللقاء "الخطة المقدمة من رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد لتنفيذ المرحلة الأولى والتي سبق للحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية الموافقة على تنفيذها بحسب الجدول الزمني المتفق عليه، والذرائع التي تختلقها المليشيات لعرقلة التنفيذ".
واستعرض "التطورات في ملف الأسرى والمعتقلين وموضوع اللجنة المشتركة الخاصة بتفاهمات تعز".
من جهته، أشار نائب المبعوث الأممي إلى "حرص الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالحديدة، رغم العراقيل والعقبات التي تواجه عملية التنفيذ من وقت الى آخر".
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