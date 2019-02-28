غارات إسرائيلية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة

شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت عددا من المواقع التابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة، وتسببت الغارات بإلحاق أضرارا مادية في المواقع المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "أغارت مقاتلات ومروحيات حربية هذه الليلة (الأربعاء) على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس في مجمع عسكري وسط قطاع غرة".

القدس — سبوتنيك. وأضاف ادرعي بأن "هذه الإغارة نفذت ردّا على إلحاق الضرر في منزل في إحدى بلدات غلاف غزة من خلال بالون متفجر انفجر في الهواء على ما يبدو".

#عاجل

أغارت مقاتلات ومروحيات حربية هذه الليلة على عدة اهداف ارهابية تابعة لمنظمة #حماس في مجمع عسكري وسط قطاع #غرة ردًّا على الحاق الضرر في منزل في إحدى بلدات #غلاف_غزة من خلال #بالون_متفجر انفجر في الهواء على ما يبدو. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 27, 2019

وأكد ادرعي على أن "جيش الدفاع ينظر ببالغ الخطورة كل محاولة للمساس بمواطني إسرائيل وسيستمر بالعمل بقوة ضد هذه المظاهر".

وخلص ادرعي بالقول "منظمة حماس الإرهابية تتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة وينطلق منه، وعن تداعيات الأعمال الإرهابية التي يكون مصدرها من القطاع".

#عاجل

أغارت مقاتلات ومروحيات حربية هذه الليلة على عدة اهداف ارهابية تابعة لمنظمة #حماس في مجمع عسكري وسط قطاع #غرة ردًّا على الحاق الضرر في منزل في إحدى بلدات #غلاف_غزة من خلال #بالون_متفجر انفجر في الهواء على ما يبدو. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 27, 2019

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء يوم أمس الأربعاء عن رصده إطلاق عددا من البالونات المحلة بأجسام متفجرة من داخل قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية، وقال ادرعي في بيان له أنه "وعلى ما يبدو انفجر هذا الجسم في الهواء والحق الضرر في أحد بيوت البلدات المجاورة".