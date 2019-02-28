الجبير يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لـ"الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان"

انتقد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ"الانتهاكات الإيرانية".

وفي كلمة للجبير في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال: "يدعو وفد بلادي المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري مقيت بما فيها الاحوازيين أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية..".

1- ألقيت كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين في #جنيف حيث أكدت أن المملكة بتوجيهات من سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيدي سمو #ولي_العهد تشهد تطورات وإصلاحات تنموية في مختلف المجالات، وفي تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة السعودية — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) February 27, 2019

وتابع قائلا: "نؤكد عزم بلادي على امضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والوقوف إلى جانب القضايا العادلة وإقليميا وعالميا، فضلا عن التعاون الفعال مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان..".

2- أكدت في جنيف على موقف المملكة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت على موقف المملكة الثابت في دعم #اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من #إيران — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) February 27, 2019

ونشر الجبير سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع تويتر عقب إلقاء كلمته، قال فيها: "أكدت في جنيف على موقف المملكة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت على موقف المملكة الثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

3- في جنيف وعلى هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان سعدت بلقاء عدد من وزراء الخارجية الذين تشاركت معهم العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق السلم والأمن في المنطقة والعالم بتضافر جهود المجتمع الدولي — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) February 27, 2019

وأضاف في تغريدة منفصلة: "تناولت في كلمتي ما يتعرض له الشعب الإيراني من انتهاكات عنصرية مقيتة وخصوصاً ما يتعرض له الأحواز العرب، بالإضافة لتدخلات ايران في الشؤون الداخلية للدول ودعمها للإرهاب".

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية الإيرانية — السعودية مقطوعة منذ يناير 2016، عقب الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران وإحراقها.