محمد بن زايد يكشف عن طلبه من رئيس كوريا الجنوبية

كشف ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، عن طلب من رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وذلك في أثناء المباحثات بينهما.

وطلب محمد بن زايد من الرئيس الكوري أن يتم تعزيز العلاقات المشتركة بين الإمارات وكوريا الجنوبية، على كافة الأصعدة، حسب السفارة الإماراتية في كوريا الجنوبية.

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان_ حفظة الله، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس الكوري مون جاي إن اثناء الزيارة وبحث معه العلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين والرغبة في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة. #MoFAIC #MOFAUAE #UAEKOREA #Mohamed_bin_Zayed 🇦🇪🇰🇷 pic.twitter.com/sLERmeak4S — UAE Embassy Seoul (@UAEEmbassyROK) February 28, 2019

وعقد محمد بن زايد جلسة مباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي، لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الاتفاق مع كوريا الجنوبية على إنشاء أكبر مشروع على مستوى العالم.

ويختص المشروع بتخزين النفط في الفجيرة.