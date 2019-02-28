رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى العاصمة العراقية بغداد

وصل رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الخميس 28 شباط/فبراير، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح دعا، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين العراق والكويت، وسبل تطويره لتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين.

© Sputnik . Nazek Muhammad رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل العاصمة العراقية بغداد

كما وصف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، العلاقات التي تربط العراق والكويت بأنها استثنائية، ويسودها التعاون وحسن النوايا. وأضاف أن "العراق يسير بخطا ثابتة لتجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب المدمرة، وأمامنا مهمة البناء بالتعاون مع أشقائنا وإقامة علاقات شراكة اقتصادية وتجارية لصالح شعوبنا والمنطقة عموما".