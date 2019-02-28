الأمم المتحدة: السراج وحفتر يتفقان على ضرورة إجراء انتخابات عامة في ليبيا

اتفق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، على إجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية ودعم استقرار البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية في ليبيا، عبر حسابها على تويتر، إنه "بدعوة من الممثل الخاص غسان سلامة، وبحضوره، عقد يوم أمس اجتماع في أبو ظبي، حضره رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، واتفق الطرفان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، كما ناقشا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها".

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أعلن مصدر عسكري، أمس الأربعاء، أن الجيش الليبي سيطر على منطقة تراغن في جنوب البلاد، وذلك في إطار حملة الجيش للسيطرة على جميع المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيات والتنظيمات الإرهابية بالجنوب.

وقال المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الجيش الليبي نجحت في السيطرة على منطقة تراغن جنوب البلاد".