بيان صادر عن عائلة القذافي بشأن الصور المسيئة له على "تويتر"

أصدرت عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بيانا أدانت فيه أفعال السيناتور الأمريكي ماركو روبيو الذي نشر للقذافي صورا مسيئة ومستفزة على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونقلت وكالة " أوج " بيان عائلة القذافي والتي اعتبرت "أن هذا السلوك الشنيع وغير الحضاري الذي انتهجه هذا السيناتور يذكرنا بما قام به سلفه السفير كريستوفر ستيفنز الذي تطاول على رفاة الشهيد مسجى في تصرف يعكس الانحطاط الاخلاقي وتجردهم من كل القيم الإنسانيه بمختلف مرجعياتها".

وحذر البيان هذا السيناتور وأمثاله من مغبة التطاول على القائد الرمز، مؤكدة أن هذا التطاول لن يمر دون عقاب حيث ستباشر العائلة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والعدلية الكفيلة برد الاعتبار ومعاقبة هذا السلوك الهمجي البربري.

كما طالبت عائلة القذافي من "تويتر" تحمل مسؤلياته القانونية والأخلاقية والأدبية تجاه من وما ينشر من صور فظيعة ومستفزة للخاص والعام تمثل تعدي على القيم الانسانية.

ولفتت إلى توثيقها لهذا السلوك كدليل "إدانة ضد حلف الناتو بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في بلادنا وعلى رأسها جريمة اغتيال القذافي ورفاقه وجريمة قتل الشهيد سيف العرب".