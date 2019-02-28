"السعودية تعلمت للأسف من تجاربها المرة"... ابن سلمان يعلق على استقالة وزير الخارجية الإيراني

علق نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، على استقالة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف من منصبه، والتي تراجع عنها لاحقا، زاعما أن سبب استقالة ظريف لإدراكه أن "خطابه السلمي لا قيمة له في بلاده".

وغرد ابن سلمان عبر حسابه على "تويتر"، مرفقا فيديوهات لتصريحات ظريف التي يناشد بها الرياض وواشنطن احتواء الخلافات بينهما وبلاده، وكلمة نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، الذي يتحدث عن حزم طهران في مواجهة السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل ويؤكد أن الدولة السعودية "لن تدوم طويلا".

Perhaps @JZarif announced his resignation because he finally understood that his peaceful rhetoric in Europe isn’t worth much back home. We always listen to what is said in Tehran and not by Zarif in Europe pic.twitter.com/Mc1iWaii2n — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 27, 2019

وكتب ابن سلمان: "للأسف، تعلمت المملكة السعودية من تجاربها المرة بأن ظريف مجرد وجه آخر للعملة نفسها، ونعرف الآن من هو الفارس ومن هو الحصان".

وأضاف: "لعل إعلان ظريف استقالته جاء بسبب إدراكه أن خطابه السلمي في أوروبا ليس له قيمة كبيرة في بلاده. نستمع دائما لما يقال في طهران وليس لما يقوله ظريف في أوروبا".

Unfortunately, #KSA learned the hard way that @JZarif is just another face of the same coin; now we know who is the jockey and who is the horse. pic.twitter.com/DhwoPOyKJL — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 27, 2019

وشهد الأسبوع الجاري، تقدم ظريف بالشكر للشعب الإيراني لدعمه، معلنا استقالته في تدوينة عبر "إنستغرام".

واستأنف ظريف، يوم أمس الأربعاء، عمله في منصب وزير الخارجية، بعد يوم من إعلانه الاستقالة بشكل مفاجئ.