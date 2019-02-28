نواب يقاطعون كلمة رئيس الوزراء الجزائري في البرلمان ويغادرون الجلسة

قاطع نواب جزائريون كلمة أحمد أويحيى، رئيس الوزراء، في البرلمان وغادروا الجلسة بعد انتقاده للمظاهرات ضد ترشح بوتفليقة.

القاهرة — سبوتنيك . وحذر أويحيى، الشعب الجزائري من تكرار نموذج الحرب في سوريا، فيما قاطعه نواب بالبرلمان وغادروا القاعة، بينما تتأهب البلاد لمظاهرات مليونية جديدة ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، غدا الجمعة.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA تحذير من "بحر دماء"... وزير سابق يتحدث عن سيناريو خطير في الجزائر ودعا أويحي في كلمته، اليوم الخميس، بالبرلمان، حسبما نقلت قناة "النهار"، "الشباب إلى التعقل وحيا روح السلمية التي أبداها المتظاهرون خلال المسيرات"، غير أنه "حذّر من بعض الأطراف التي تريد استغلال الأوضاع لزرع الفتنة، والدعوة إلى الخراب".

وتابع: "أن المسيرات في سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدم"، مضيفا " نقول للجزائريين، من حقكم الاختلاف مع النظام لكن لا نريد الاختلاف مع الوطن، الجزائر عانت كثيرا وبكت كثيرا، لا نريد عودة الخراب".

ومن جهته هاجم النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ياسين عيسوان رئيس الوزراء وطالب برحيل بوتفليقة والحكومة مشددا أن "نواب حزبه ضد النظام برمته مشيرا إلى أن الحل في يد الشعب الجزائري".