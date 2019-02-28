العراق يتجه لبناء أطول برج سكني في الشرق الأوسط

تعتزم الحكومة المحلية للعاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس 28 فبراير/شباط، عقد مباحثات لتنفيذ مشروع أطول برج سكني في الشرق الأوسط، بارتفاع يقارب 1400 متر، بالاستعانة بتركيا.

وكشف المكتب الإعلام لمحافظ بغداد، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن المحافظ فلاح الجزائري، بحث مع وفد شركة "انرو كروب" التركية، إمكانية تنفيذ مشروع أطول برج سكني في الشرق الأوسط بارتفاع 1350 مترا، وبواقع 275 طابقا.

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وأكد المكتب أن محافظ بغداد اطلع على آلية تنفيذ هذا المشروع واستمع إلى شرح مفصل من قبل وفد الشركة، معتبرا تنفيذ مثل هكذا مشروع يعد واجهة حضارية ويحدث نقلة وتطورا في مجال الاعمار والإسكان.

ونقل المكتب عن المحافظ قوله: "إن إنشاء هذا المشروع سيسهم في حل مشكلة السكن في العاصمة فضلا عن كونه المشروع الأول من نوعه في العراق، لافتا إلى توفير الدعم وبقوة لإنشاء هذا المشروع من خلال تهيئة كادر متقدم من مهندسي المحافظة للمتابعة، وتوفير

البيئة المناسبة ومساحة الأرض في مناطق جنوب بغداد".

وشدد المحافظ على أهمية التعاون مع اللجان التنسيقية في المحافظات، وهيئة الاستثمار الوطنية من اجل السرعة في إكمال الموافقات الأصولية، والقانونية، للمضي بهذا المشروع.

ويشهد العراق الذي يعاني من أزمات سكن، عمليات إعمار سكنية وتجارية لاسيما في العاصمة بغداد، والمحافظات التي تدمرت من الحرب وعلى يد "داعش" الإرهابي(المحظور في روسيا)، في المناطق الشمالية والغربية.