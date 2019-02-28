الحريري يعلق على قرار بريطانيا بشأن "حزب الله"

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد رفيق الحريري، أن القرار البريطاني الأخير بشأن إدراج "حزب الله" بجناحه السياسي والعسكري على قائمة الإرهاب هي قضية داخلية بريطانية ولا تخص لبنان.

وقال الحريري في تصريح لقناة " DMC " المصرية على هامش القمة العربية — الأوروبية في شرم الشيخ: "نحن نرى أن هذا الشيء يخص بريطانيا ولا يخص لبنان".

وأضاف الحريري، قائلا: "ما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا وبين بريطانيا، وأيضا نتمنى أن ينظر إلى لبنان كلبنان وشعبه، ولذلك نرى أنه يجب أن نبقي أفضل العلاقات مع الجميع وهذا الشيء الأساس بالنسبة لمستقبل لبنان".

وكانت بريطانيا أعلنت إدراج الجناح السياسي لـ "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب، علما بأن الجناح العسكري لـ "حزب الله" كان على قائمة الإرهاب البريطانية منذ سنوات.