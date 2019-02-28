رئيس "الأعلى للإعلام": العلاقات المصرية الروسية في تصاعد... ومشاكل عودة السياحة ستحل قريبا

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر، عمق العلاقات المصرية الروسية، وتزايد تألقها مع مرور الوقت.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مقابلة مع "سبوتنيك"،تنشر لاحقا، أن "العلاقات المصرية الروسية علاقات تاريخية ووثيقة وفيها نقاط مضيئة كثيرة، وأعتقد أنها ازدادت تألقا في الوقت الراهن، وأعتقد أن الرئيس الروسي بوتين يكسب في الداخل ويكسب في الخارج".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY أول تعليق من الرئيس السيسي على حادث قطار محطة مصر

مشيرا إلى أن صداقة مصر لروسيا صداقة مستمرة متصاعدة ومتصلة، وقال: "أرى في الحقيقة أن علاقات الشعبين المصري والروسي في تزايد مستمر وهناك ألفة وتحالف، والشعب الروسي لو أعطيت له فرصة ثانية للعودة إلى شرم الشيخ بعد التوقف الذي أعقب سقوط الطائرة الروسية، فقط أعطي فرصة للشعب أن يأتي مرة ثانية إلى شرم الشيخ وشاهد ما الذي سيحدث، فهذه المدينة والتي كانت موضع حب للشعب الروسي بأكمله ويريدون العودة إليها".

وتابع رئيس المجلس الأعلى للاعلام: "مشكلة عودة السياح الروس إلى شرم الشيخ وغيرها من المشكلات سوف تحل في القريب العاجل والأمر المؤكد أن العلاقات المصرية الروسية في نماء مستمر".

وكان علي عقدة، رئيس مجلس إدارة "جي تي آي" العاملة بالسوق الروسية قال: في يناير/كانون الثاني الماضي، في تصريحات صحفية إن إحدى شركات الخطوط الجوية الأجنبية، بدأت تسويق رحلاتها المباشرة من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لعودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة.

وأوضح عقدة أن إعلان شركات الطيران الكبيرة ومنظمي الرحلات عن برامج السياحة المباشرة من روسيا إلى مصر تؤكد عودة الحركة رسميا نهاية مارس/آذار المقبل على الأكثر حيث كانت موسكو تمنع تسيير الرحلات المباشرة إلى سيناء قبل أن يتم الإعلان عن بيع البرامج السياحية والطيران المباشر.