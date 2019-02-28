تسجيل
15:58 28 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    حريق هائل في برج الشعلة في دبي، الإمارات

    مشروع إماراتي يحدث "نقلة فى السوق العالمية"

    © AFP 2018 / Karim Sahib
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، شريف حبيب العوضي، أن المشروع الإماراتي الكوري الجديد لبناء أكبر منشأة في العالم لتخزين النفط الخام تحت الأرض سوف يعطي "فرصا لتحالفات" جديدة وسيشكل "نقلة كبيرة" في الأسواق العالمية.

    لندن — سبوتنيك. وقال العوضي في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "أسبوع البترول الدولي" في لندن "أعتقد أن مخزون تجاري في الفجيرة سوف يعمل نقلة كبيرة في السوق العالمية بشكل عام وفي سوق الفجيرة بشكل خاص، إضافة إلى خط أنابيب البترول ووجود مصفاة في السلفر"، مضيفا أن "كل ذلك سوف يعطي قيمة مضافة لإمارة الفجيرة".

    محمد بن زايد ورئيس كوريا الجنوبية
    © REUTERS / POOL
    محمد بن زايد يكشف عن طلبه من رئيس كوريا الجنوبية
    وتابع العوضي قوله "نحن نتطلع أن يكون هناك استثمارات كبيرة في هذا المجال، والفجيرة ستكون نقطة التحول، تعزز قدراتنا في تمويل الخدمات البحرية والبترولية وتزويد الوقود، لكل ذلك ستكون قيمة ودعوة جديدة للاستثمارات المستدامة"، مؤكدا على أن هذا المشروع "سيعطي فرصا لتحالفات أخرى ودعوات لاستفادة أكثر من موقع الفجيرة الاستراتيجي".

    وخلص العوضي قوله بأن "ذلك يعتبر قوة تجارية في عالم الطاقة والبترول".

    يأتي هذا التصريح بعد أن وقعت مؤخرا شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقا مع شركة أس.كي للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء أكبر منشأة في العالم لتخزين النفط الخام تحت الأرض في إمارة الفجيرة بقيمة 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار).

    يشار إلى أن سعة مشروع تخزين النفط سوف تبلغ 42 مليون برميل. وحسب وكالة "وام" الإماراتية فإنه من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2022.

    هذا وتستضيف لندن خلال 3 أيام، 26-28 فبراير الحالي فعاليات مؤتمر "أسبوع البترول الدولي"، الذي ينظمه معهد الطاقة البريطاني. ويعتبر هذا المؤتمر، الذي ينظم سنويا، إحدى أبرز منصات للنقاش وتبادل الأراء بين قادة شركات الطاقة العالمية وصانعي القرار وخبراء ومحللين ومختصين في مجال الطاقة.

    أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الاتفاق مع كوريا الجنوبية على إنشاء أكبر مشروع على مستوى العالم.

    انظر أيضا:

    تصريحات مفاجئة... الإمارات تعترف رسميا بأنها اعتذرت لقطر
    طيران الإمارات تلغي رحلاتها الجوية لباكستان وأفغانستان
    الإمارات تدعم اليمن من أجل هذه الخطة... والسعودية تتبعها
    عبد الملك الحوثي يهدد الإمارات... ويتهمها باتباع سلوك "الشيطان"
    ترامب يعلن تحرير مواطن أمريكي كان محتجزا في اليمن ويشكر الإمارات
    في الإمارات... امرأة تنفصل عن زوجها لأنه نسي أن يجلب لها برغر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الفتيات أثناء جلسة قبول للمشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا لعام 2019 في مركز التسوق أفيمول سيتي في موسكو
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر فبراير 2019
    بوروشنكو يوقع على قانون عدم السماح لتواجد المراقبين الروس في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية
    أوكرانيا تمنع المراقبين الروس من المشاركة في انتخاباتها
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك