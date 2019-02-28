دمشق تدعو الأهالي في "مخيم الركبان" للخروج منه والعودة إلى مدنهم وقراهم

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov بيان روسي سوري مشترك: واشنطن تمنع خروج النازحين من مخيم "الركبان" وتضللهم

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن المسؤول الوحيد عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في مخيم الركبان هو الاحتلال الأمريكي وأدواته.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية: إن الجمهورية العربية السورية أكدت من خلال تصريحات كبار مسؤوليها والبيانات الكثيرة لمؤسساتها المعنية أنها ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وأرضهم وأن الدولة السورية مستعدة لتحمل جميع مسؤولياتها لتأمين عودة آمنة وكريمة لمواطنيها الذين أجبرتهم الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا على مغادرة مدنهم وقراهم.

وأضاف المصدر أنه انطلاقا من حرص سوريا على مصلحة مواطنيها فإنها تجدد الدعوة لأهلنا في مخيم الركبان للخروج من هذا المخيم والعودة إلى مدنهم وقراهم وأن الدولة السورية ستقدم كل التسهيلات لنقل هؤلاء المواطنين من المخيم إلى أماكن سكناهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ولفت المصدر إلى أن سوريا تكرر أن المسؤول الوحيد عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في مخيم الركبان هو الاحتلال الأمريكي وأدواته التي منعت المواطنين السوريين في المخيم بالقوة والتهديد من مغادرته على الرغم من الممرات الآمنة التي تم فتحها لكل راغب بمغادرة هذا المخيم.

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يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم الخميس 28 شباط/ فبراير، أعلنت على لسان المتحدثة الرسمية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر من الضروري ودون تأخير البدء في إجلاء سكان "مخيم الركبان" في سوريا وإزالته. وقال الناطقة: "نعتبر من الأولوية البدء فورا في إجلاء السكان، يليها إزالة المخيم".