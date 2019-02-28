تفاصيل مباحثات هامة بين العراق والكويت (صور)

أجرى رئيس مجلس الأمة في دولة الكويت، مرزوق الغانم، الذي يزور العراق، اليوم الخميس، مباحثات هامة مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، على رأسها حل الملفات العالقة، وإعمار ما دمره الإرهاب.

التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له، برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الذي استقبله في مطار بغداد الدولي منتصف نهار اليوم، في العاصمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عصر اليوم:

"إن رئيس البرلمان، الحلبوسي، بحضور نائبيه وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية النيابية، استقبل، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم والوفد المرافق له، وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين".

وثمن الحلبوسي خلال اللقاء، وقوف دولة الكويت وأميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع العراق في حربه ضد الإرهاب، والقضاء على "داعش"، مشيدا بدعمهم للحكومة العراقية.

وذكر الحلبوسي، أن خوض العراق حربا بالنيابة عن أشقائه ودول العالم، وهو مقبل على مرحلة البناء وطي صفحة تراكمات الماضي، ولا بد من إيفاء الدول الصديقة بالتزاماتها، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار والاستقرار.

© Sputnik . Nazek Moahmmed زيارة رئيس مجلس الأمة في دولة الكويت مرزوق علي الغانم، ولقائه مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، العراق، 28 فبراير/ شباط 2019

واستعرض الحلبوسي، مع الغانم والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وأكد الحلبوسي، خلال المناقشات على تنشيط لجان الصداقة النيابية بين العراق والكويت، وبحث مساهمة المجتمع الدولي في إعمار المدن المحررة وتلك التي تعاني نقصا في الخدمات وعودة النازحين، فضلا عن فتح آفاق الاستثمار، وإعادة إحياء المناطق الحرة بين البلدين.

من جانبه أعرب الغانم، عن دعم بلاده للعراق وفي المجالات كافة، من أجل أن يستعيد دوره، ومكانته على المستوى العربي والإقليمي، مبديا عن أمله بحل الملفات العالقة بين البلدين عبر الأطر التشريعية ولا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية.

وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، في مكتبه في العاصمة بغداد، رئيس مجلس الأمة الكويتي، والوفد النيابي المرافق له.

© Sputnik . Nazek Muhammad رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى العاصمة العراقية بغداد

وصرح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، اليوم، بإن:"القاضي فائق زيدان استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد النيابي المرافق له، مرزوق الغانم، وبحث الجانبين أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين".

وأوضح المركز، أن الوفد المرافق ضم أعضاء مجلس الأمة كل من، راكان النصف، وعودة الرويعي، ومحمد الدلال، وخليل عبدالله، والحميدي بدر، وعلام الكندري.

ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء، إلى أن اللقاء حضره سفير دولة الكويت في العراق، سالم الزمانان، والقائم باعمال سفير جمهورية العراق في الكويت.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح دعا، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين العراق والكويت، وسبل تطويره لتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين.

كما وصف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، العلاقات التي تربط العراق والكويت بأنها استثنائية، ويسودها التعاون وحسن النوايا. وأضاف أن "العراق يسير بخطا ثابتة لتجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب المدمرة، وأمامنا مهمة البناء بالتعاون مع أشقائنا وإقامة علاقات شراكة اقتصادية وتجارية لصالح شعوبنا والمنطقة عموما".