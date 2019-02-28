تسجيل
17:33 28 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    زيارة رئيس مجلس الأمة في دولة الكويت مرزوق علي الغانم، ولقائه مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، العراق، 28 فبراير/ شباط 2019

    تفاصيل مباحثات هامة بين العراق والكويت (صور)

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أجرى رئيس مجلس الأمة في دولة الكويت، مرزوق الغانم، الذي يزور العراق، اليوم الخميس، مباحثات هامة مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، على رأسها حل الملفات العالقة، وإعمار ما دمره الإرهاب.

    التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له، برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الذي استقبله في مطار بغداد الدولي منتصف نهار اليوم، في العاصمة.

    وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عصر اليوم:

    "إن رئيس البرلمان، الحلبوسي، بحضور نائبيه وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية النيابية، استقبل، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم والوفد المرافق له، وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين".

    وثمن الحلبوسي خلال اللقاء، وقوف دولة الكويت وأميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع العراق في حربه ضد الإرهاب، والقضاء على "داعش"، مشيدا بدعمهم للحكومة العراقية.

    وذكر الحلبوسي، أن خوض العراق حربا بالنيابة عن أشقائه ودول العالم، وهو مقبل على مرحلة البناء وطي صفحة تراكمات الماضي، ولا بد من إيفاء الدول الصديقة بالتزاماتها، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار والاستقرار.

    زيارة رئيس مجلس الأمة في دولة الكويت مرزوق علي الغانم، ولقائه مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، العراق، 28 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Nazek Moahmmed
    زيارة رئيس مجلس الأمة في دولة الكويت مرزوق علي الغانم، ولقائه مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، العراق، 28 فبراير/ شباط 2019

    واستعرض الحلبوسي، مع الغانم والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

    وأكد الحلبوسي، خلال المناقشات على تنشيط لجان الصداقة النيابية بين العراق والكويت، وبحث مساهمة المجتمع الدولي في إعمار المدن المحررة وتلك التي تعاني نقصا في الخدمات وعودة النازحين، فضلا عن فتح آفاق الاستثمار، وإعادة إحياء المناطق الحرة بين البلدين.

    من جانبه أعرب الغانم، عن دعم بلاده للعراق وفي المجالات كافة، من أجل أن يستعيد دوره، ومكانته على المستوى العربي والإقليمي، مبديا عن أمله بحل الملفات العالقة بين البلدين عبر الأطر التشريعية ولا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية.

    وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، في مكتبه في العاصمة بغداد، رئيس مجلس الأمة الكويتي، والوفد النيابي المرافق له.

    رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل العاصمة العراقية بغداد
    © Sputnik . Nazek Muhammad
    رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى العاصمة العراقية بغداد
    وصرح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، اليوم، بإن:"القاضي فائق زيدان استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد النيابي المرافق له، مرزوق الغانم، وبحث الجانبين أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين".

    وأوضح المركز، أن الوفد المرافق ضم أعضاء مجلس الأمة كل من، راكان النصف،  وعودة الرويعي، ومحمد الدلال، وخليل عبدالله، والحميدي بدر، وعلام الكندري.

    ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء، إلى أن اللقاء حضره سفير دولة الكويت في العراق، سالم الزمانان، والقائم باعمال سفير جمهورية العراق في الكويت.

    وكان الرئيس العراقي برهم صالح دعا، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين العراق والكويت، وسبل تطويره لتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين.

    كما وصف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، العلاقات التي تربط العراق والكويت بأنها استثنائية، ويسودها التعاون وحسن النوايا. وأضاف أن "العراق يسير بخطا ثابتة لتجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب المدمرة، وأمامنا مهمة البناء بالتعاون مع أشقائنا وإقامة علاقات شراكة اقتصادية وتجارية لصالح شعوبنا والمنطقة عموما".

    الكلمات الدلالية:
    الكويت, مباحثات, زيارة, محمد الحلبوسي, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الفتيات أثناء جلسة قبول للمشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا لعام 2019 في مركز التسوق أفيمول سيتي في موسكو
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر فبراير 2019
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك