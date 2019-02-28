حلقت أحلام شاب عراقي في العشرينات من عمره، من بغداد، إلى ضفاف نهر التايمز، انتقالا إلى مدينة الديانات والطقوس المعبدة بالزهور، ومنها إلى منطقة البلقان، وصولا إلى مهرجان سينمائي تنطلق فعالياته الأحد المقبل في العاصمة بغداد.

من سطح منزله الكائن في منطقة الأمين الثانية، شرقي العاصمة بغداد، استطاع أن يمزج المخرج الشاب، حسام ناظم قاسم، موسيقى الأمل بالحياة التي لا يجدها الكثير من العراقيين في بلادهم إثر ويلات الحرب وما مروا به خلال سطوة الإرهاب.

ويشارك المخرج قاسم، وهو مخرج ومؤلف موسيقى تصويرية، يبلغ من العمر 26 سنة، بفيلمه الذي أعطاه عنوان "أرض لا حياة فيها"، بمهرجان "3 دقائق"، للسنة الثانية على التوالي، بعد أن حصد تشريحات عدة في مهرجانات سينمائية دولية.

© Photo / Hossam Nazem Kassem مخرج عراقي يحقق نجاحا عالميا بفيلم مصور بواسطة هاتف

وتحدث قاسم، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، عن فيلمه وملخصه والنجاح الذي حققه، قائلاً:

"إنه يتحدث عن شخص لديه أحلامه، وحياته الخاصة، ولكنه ولد في بلد لا توجد فيه حياة، حيث كل شيء مسلوب، لا يمكنه أن يحلم بحلم جميل أو طموح جميل".

وأخبرنا قاسم، أن الفيلم وهو من بطولة أخيه الأكبر، قصير صامت قام بإخراجه وتصويره وإعداد المونتاج له مع موسيقى تصويرية من تأليفه، مع ميزانية ذاتية، حجمها صفر.

وكشف قاسم، أنه استخدم كاميرا هاتف samsung Galaxy s9 plus، في تصوير الفيلم، في منزله، لكن مع هذا تم ترشيحه لعدة ترشيحات هي: التشريح الأول في مهرجان Life Safety International Film Festival

في بريشتينا عاصمة جمهورية كوسوفو، "الواقعة في منطقة البلقان، في قارة أوروبا، وهي أصغر دولة فيها.

وترشح الفيلم في مهرجان، DADASAHEB PHALKE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL AWARD 2019، في الهند.

أما الثالث في مهرجان Lift-Off Global، في عاصمة المملكة المتحدة البريطانية، لندن "المطلة على نهر التايمز.

والترشح الرابع، في مهرجان 3 دقائق في 3 أيام السينمائي، في بغداد، حسبما أكد المخرج الشاب، مشيرا إلى عدم مواجهته أية معوقات فعلية أثناء التصوير.

ومن المحدد أن تنطلق فعاليات مهرجان "3 دقائق" في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد المقبل، المصادف، 3 آذار/مارس، مستمرا إلى يوم الثلاثاء، الخامس من الشهر المذكور، بمشاركة محلية وعربية ودولية.