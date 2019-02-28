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19:06 28 فبراير/ شباط 2019
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    محمد بن سلمان مع إيمانويل ماكرون

    هل رضخت أوروبا لتهديد السعودية في مسألة "القائمة السوداء"

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن حكومات في الاتحاد قد تمنع تبني "قائمة سوداء لغسل الأموال"، تضم السعودية وأربعة أراض تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله اليوم الخميس.

    محمد بن سلمان أثناء زيارته من بريطانيا
    © REUTERS / SIMON DAWSON
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    وأضاف الدبلوماسيان أن بعض مبعوثي الدول عارضوا تبني القائمة خلال اجتماع اليوم الخميس، مما أدى لبدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل أو سحب القائمة، حسب "رويترز".

    وقال دبلوماسي إن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطا من السعودية وواشنطن لإلغاء القائمة.

    وكانت المملكة العربية السعودية قد أعربت عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير/ شباط 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.

    وأكدت المملكة من جديد "التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي".

    وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن المملكة شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى "داعش"، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل "داعش"، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.

    وأضافت أن تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، الذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر/ 2018، أشاد، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة. وأوضح تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة. كما أكد أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.

    وقال وزير المالية، محمد الجدعان:

    "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف".

    وتابع "إن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً".

    كما وجّه دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

    كما أكد أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.

    وقال مصدران لـ"رويترز"، في وقت سابق إن إحجام دول الاتحاد عن دعم القائمة يرجع إلى حد بعيد إلى مخاوف بشأن إدراج السعودية وبنما في القائمة.

    وقال أحد المسؤولين إن بريطانيا هي التي تسعى بشكل أكثر صراحة لمنع إدراج الرياض في القائمة، بينما تصر إسبانيا على استبعاد بنما.

    وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي ومصدر في السعودية إن فريقا من الدبلوماسيين السعوديين يتمركز في بروكسل لحشد الدعم لمنع الإدراج. وقال المسؤول في الاتحاد إن السعوديين هددوا بإلغاء عقود مربحة في بعض بلدان التكتل.

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