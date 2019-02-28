انفجار في الموصل يوقع عددا من الإصابات

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، 28 فبراير/شباط، بمقتل وإصابة 14 مدنيا، إثر اعتداء إرهابي، استهداف مدينة الموصل، مركز نينوى، شمال البلاد.