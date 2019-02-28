السودان: موقفنا تجاه السعودية ليس محل مزايدة وعلاقتنا "أزلية"

أكد الجنرال عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني، عمق ومتانة وأزلية العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى موقف السودان الثابت والمبدئي تجاه المملكة.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم السفير علي حسن جعفر، سفير الرياض لدى الخرطوم، بحضور الملحق العسكري السعودي العميد الركن إبراهيم العمير، الذي نقل إليه تهاني وتحيات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والقيادة العسكرية في رئاسة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة، بمناسبة تعيينه نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع، وفقا لما نشرته وكالة السودان الرسمية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH نبأ "السعودية تتخلى عن البشير وتنحاز للشعب" تثير جدلا... ومسؤول يعلق

من جانبه أكد السفير السعودي حرص بلاده على تقوية وتعزيز علاقاتها مع السودان في كل المجالات والعمل على تطويرها لما يخدم مصلحة شعبي البلدين الشقيقين. وأعلن جعفر جاهزيته لتقديم كل ما يمكن أن يعزز العلاقة بين البلدين والمضي بها إلى الأمام.

واختتمت اليوم الخميس، فعاليات التمرين البحري السوداني-السعودي المختلط "الفلك 3"، بقاعدة بورتسودان، بحضور نائب رئيس أركان القوات البحرية السودانية، اللواء بحري مجدي سيد عمر، وممثل قائد القوات البحرية السعودية، العميد بحري يحيى بن علي النعمي.

واشتملت فعاليات اليوم الختامي على سيناريو للقيام بالإغارة على هدف ساحلي، بمشاركة المشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وعروض للزوارق والطيران، وتم تبادل الكلمات والهدايا من الجانبين، أعقبها مرحلة التحليل والتقييم.

وحضر الفعاليات مساعد الملحق العسكري في الخرطوم، والطلبة السعوديين بكلية القادة والأركان في الخرطوم.

ومنذ مارس/ آذار 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وبين الحين والآخر كانت تتردد أنباء عن أن السودان سيسحب قواته من اليمن وأن علاقة البلدين متوترة، لكنّ مسؤولين سودانيين وفي مقدمتهم البشير طالما شددوا على عمق العلاقات مع السعودية، وعلى ضرورة الدفاع عن أمنها، لأن "أمن الحرمين من أمن السودان".