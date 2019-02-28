إصابات في صفوف "الحشد الشعبي" باعتداء إرهابي شمالي العراق

أصيب أربعة عناصر من "الحشد الشعبي" العراقي، إثر اعتداء إرهابي، استهدف سيارة عسكرية لهم، جنوب غربي مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد.

أصيب أربعة عناصر من "الحشد الشعبي" العراقي، مساء اليوم الخميس 28 فبراير/ شباط، إثر اعتداء إرهابي، استهدف سيارة عسكرية لهم، في جنوب غربي مركز محافظة نينوى ، شمال البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن اعتداء إرهابي بواسطة عبوة ناسفة، استهدف سيارة نوع "بيك اب" تابعة للحشد الشعبي في جزيرة الحضر جنوب غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية، أن الاعتداء أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الحشد، بجروح.

وألمحت خلية الإعلام الأمني، إلى أن الأجهزة الأمنية، تجري الآن عملية بحث وتفتيش في مكان الحادث.

وقبل قليل، شهدت مدينة الموصل، تفجيرا بواسطة سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب السور الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في الساحل الأيسر من المدينة.

وأسفر الانفجار، عن مقتل مدني، وإصابة 13 آخرين بجروح، كمعلومات أولية، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا). لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.