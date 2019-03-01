البشير يفوض صلاحيات رئيس الحزب الحاكم إلى نائبه

فوض الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة، صلاحياته كرئيس لـ"حزب المؤتمر الوطني" إلى نائبه أحمد محمد هارون، لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب.

وقال الحزب، في البيان، إن "ذلك القرار يأتي وفاء من الرئيس البشير للسودانيين، ودليلا على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

#السودان #سونا| رئيس الجمهورية عمر البشير يفوض سلطاته وصلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني لمولانا أحمد هارون نائب رئيس الحزب للشئون الحزبية للقيام بمهام رئاسة الحزب بالوكالة وذلك لحين انعقاد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني من اجل اختيار قيادتة الجديدة.https://t.co/ufp7XSB973 pic.twitter.com/mP64WuwpDR — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) ١ مارس ٢٠١٩

وانتخب حزب المؤتمر الوطني هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور، نائبا لرئيسه، هذا الأسبوع، وكان قبلها حاكما لولاية شمال كردفان.

قرار التفويض هذا يأتي بعد أسبوع من الإجراءات المتعاقبة التي تستهدف القضاء على موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، ومن بين تلك الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإقالة حكام 18 ولاية سودانية، واستبدالهم بمسؤولين من الجيش وأجهزة الأمن.