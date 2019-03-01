سوريا... كشف حقيقة ظهور عروق الذهب غرب دمشق

أصدرت "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية" في سوريا بيانا أوضحت فيه حقيقة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول ظهور عروق ذهب في منطقة جبلية.

ونفت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهورعروق من الذهب في منطقة جبلية غرب العاصمة دمشق.

وذكر البيان أنه لم يرد المؤسسة أي إبلاغ بهذا الخصوص، مشيرة إلى عدم توافر الشروط الطبيعية اللازمة لتكوين فلز الذهب في المنطقة.

وأضافت المؤسسة، أنه من الشائع ظهور "فلز البيريت FeS2" في السلاسل الغربية من دمشق وجبال الحرمون، وهو فلز ذو لون أصفر يدعى بـ(الذهب الكاذب) ولا يمكن تمييزه عن الذهب العادي من قبل الأشخاص العاديين.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه التمعدنات غير اقتصادية ومدروسة سابقا من قبل الطواقم الفنية العاملة فيها، وقامت المؤسسة بتدقيق هذه المعطيات حقليا ومخبريا للتأكد منها، لافتة إلى أن الصور التي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليست من سوريا، وإنما من مقال نُشر في مجلة أسترالية عام 2013.

وطالبت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية كافة الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في سوريا توخي الدقة في نقل المعلومة وخاصة العلمية والاقتصادية منها واستقاء المعلومة من مصدرها حرصا على إبراز الحقيقة.