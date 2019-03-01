مسيرة فلسطينية مليونية

وأوضح قاسم أن هذه المسيرة المليونية ستوافق الذكرى الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" الكبرى، وكسر الحصار، وذلك في الثلاثين من شهر مارس/ آذار الجاري؛ وفقا لوكالة "سما".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM تخوف إسرائيلي من "مفاجآت" في مسيرات العودة

وشدد قاسم في تصريح صحفي على تمسك الشعب الفلسطيني بالأهداف الكبرى للمسيرات، وبأنه قادر على إبداع وسائل سلمية جديدة، تعزز سعيه لتحقيق هذه الأهداف.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس": "الإصرار الجماهيري على مواصلة مسيرات العودة، يؤكد أننا أمام إرادة شعبية صلبة، وأنها لن تتراجع عن قرارها القطعي بأن تكسر عن نفسها الحصار، وتمارس حقها بالعيش بحرية وكرامة".

وأضاف "كفاح شعبنا لتحقيق أهداف مسيرات العودة، التي تحمل اليوم اسم جمعة "باب الرحمة"، يشكل رافعة للمرابطين في المسجد الأقصى، الذين يدافعون عن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية".

يشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخرج في مظاهرات أسبوعية، كل يوم جمعة، بدأت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، يخرج فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما يسمى بـ"مسيرات العودة".