تسجيل
13:47 01 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    حي القصور ، دير الزور، سوريا

    الأمم المتحدة: 84 سوريا ثلثاهم أطفال لاقوا حتفهم منذ ديسمبر في الطريق إلى مخيم الهول

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 84 مواطنا سوريا، ثلثاهم من الأطفال، لاقوا حتفهم منذ ديسمبر/ كانون الأول وهم في طريقهم لمخيم الهول شمالي البلاد.

    ونقلت رويترز عن الأمم المتحدة قولها بأن من لقوا حتفهم كانوا في طريقهم إلى مخيم الهول بشمال البلاد بعد هروبهم من تنظيم داعش في دير الزور.

    مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية بعد القبض على جريح أثناء قتالهم مع داعش في المنطقة الشمالية من دير الزور في سوريا
    © REUTERS / Rodi Said
    إعلان هام من ترامب حول الأراضي التي كانت تحت سيطرة "داعش" الإرهابي في سوريا
    في سياق متصل، أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، الأربعاء الماضي، بأن أكثر من 820 لاجئا قد عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

    وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 824 لاجئا إلى أرض الوطن من الدول الأجنبية، من بينهم 127 لاجئا (38 مرأة و65 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 697 شخصا (309 امرأة و255 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

    ومن جانب آخر، أفاد المركز أن 67 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد، وأكد البيان أيضا أن مواطني قرية الصالحية بريف دير الزور تلقوا مساعدات طبية.

     

    انظر أيضا:

    سوريا... كشف حقيقة ظهور عروق الذهب غرب دمشق
    رئيس وزراء الجزائر يذكر الشعب بالتاريخ الدموي ويحذره من مصير سوريا
    إعلان هام من ترامب حول الأراضي التي كانت تحت سيطرة "داعش" الإرهابي في سوريا
    دمشق تكشف عن أسلوب تعاملها مع أي وجود عسكري أجنبي في سوريا دون موافقتها
    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة, لاجئين, دير الزور, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لدار تصميم Dolce & Gabbana لمجموعة خريف/ شتاء 2019/2020 في ميلانو، إيطاليا 24 فبراير/ شباط 2019
    قطار "انتصار سوريا" في روسيا وإشعال فتيل بين الهند وباكستان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك