خاص لـ"سبوتنيك"... تفاصيل تعيين أول سعودية في منصب مساعد قائد طائرة

يشهد مجال الطيران في المملكة العربية السعودية تغيرا ملحوظا، خاصة بعد تعيين أول فتاة في وظيفة مساعد طيران في إحدى الشركات السعودية، خاصة في ظل اقتصار العمل في هذا المجال على الرجال طوال الفترة الماضية.

الخطوات الجديدة التي أقدمت عليها شركات الطيران، جاءت عقب الكثير من المكاسب التي حصلت عليها السيدات في الفترة الماضية، علما بأن القانون لم يكن يمنع تحليق الفتيات أو عملهن في قيادة الطائرات.

© Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET سعوديات يعرضن تجاربهن في مجال الطيران

وجرى العرف على عدم عمل الفتيات بالمجال، حتى تغيرت الأوضاع مع تنصيب الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد، حيث أنه قدم وعودا عدة بشأن حقوق السيدات في كافة المجالات.

مساعد طيار

من ناحيتها، قالت رغدة السليماني، المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة للإعلام بشركة نسما للطيران، إن الشركة أعلنت منذ نحو ثلاثة أشهر عن فتح باب التقدم لوظيفة مساعد طيار على خطوطها، وأن العشرات تقدموا لهذا المنصب، حيث أجرت الشركة عدة اختبارات أسفرت عن فوز الكابتن ياسمين الميمني، وأنها ستعين بعد استكمال كافة التدريبات في وظيفة مساعد طيار بالشركة.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الميمني خضعت لنفس الاختبارات التي خضع لها كل من تقدم للوظيفة، وأنها نجحت بكفاءتها. مشددة على أن سياسة الشركة تسعى للتكامل في بيئة العمل، وأن الأمر لا يهدف إلى مجرد تعيين فتاة في المنصب، بقدر ما يمثل فرصة لإتاحة المجال أمام الكفاءات من الفتيات، خاصة أنه اقتصر في الماضي على الرجال فقط.

وتابعت السليماني أن الخطوة تمثل أهمية كبرى في مجال الطيران، خاصة أنه تم توظيف بعض المضيفات في شركات الطيران السعودية، وأن الفترة المقبلة ستفتح الباب لتعيين الفتيات في غرف قيادة الطائرات، وفي كافة الإدارات الأخرى، طبقا للكفاءة والقدرة على العمل.

وشددت على أنه حان الوقت لتوظيف السيدات في مجال الطيران وعدم اقتصاره على الرجال فقط، خاصة في ظل عمل السيدات في مجالات متعددة في السعودية، وأن شركة نسما للطيران ستفتح المجال لضم فتيات أخريات للعمل في قطاعات الطيران المختلفة طبقا للكفاءة.

ياسمين الميمني

من جهتها، أكدت الميمني أن الشركة قدمت نفس الاختبارات للفتيات والشباب، وأنها حرصت على المساواة في كافة الخطوات لاختيار الأنسب والأكفأ، وأنها فتحت المجال أمام كل الفتيات في المجال، خاصة أن الخطوة ستحث باقي شركات الطيران على ضم الفتيات إلى طواقم العمل بها.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، عملا على نيل المرأة لحقوقها، وحصولها على المكانة اللائقة بها في مجال عملها وتخصصها، وأنهما ساهما في تحقيق حلمها من خلال إتاحة الفرصة.

وأشارت إلى أنها ستخضع للتدريبات لمدة شهرين، وبعدها ستكون جاهزة للتحليق في الفضاء داخل كابينة الطائرة.

© Sputnik . RAGHDA SOLIMANY رغدة السليماني

وقالت ياسمين الميمني، ثاني فتاة سعودية تحصل على رخصة قيادة الطائرات، إن المرأة السعودية تشكل عاملا مهما في رؤية المملكة 2030، وأنها تأمل أن تشكل المرأة نسبة 50% في مجالات العمل.

وطالبت الميمني في حوار نشر في وقت سابق مع "سبوتنيك"، الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، انطلاقا من دورهما الداعم للمرأة السعودية، وحرصهما على أن تتبوأ أعلى المراتب وتنافس في كافة المجالات، خاصة بعد أن سمحوا للنساء بقيادة السيارات والمشاركة في قطاعات العمل المختلفة، والاعتماد عليها بشكل كبير في رؤية المملكة، أن يسمحا للحاصلات على رخص الطيران من هيئة الطيران السعودية بقيادة الطائرات.