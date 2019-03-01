تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين المصريين لعدم اكتمال النصاب

القاهرة — سبوتنيك وتعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين بنصاب 50 في المائة + 1 من الأعضاء، وفق القانون، ويؤجل الانعقاد لمدة أسبوعين عند عدم اكتمال النصاب، على أن تعقد في المرة التالية بنصاب 25 في المائة + 1.

وأوضح مراسل وكالة "سبوتنيك" إن "هناك 8624 من الناخبين يحق التصويت، ويكتمل النصاب بتصويت 4313 من الناخبين، بينما لم يتجاوز عدد الحاضرين اليوم 716 شخص".

© AP Photo / AMR NABIL رئيس "الأعلى للإعلام" المصري: لائحة جزاءات جديدة بعد اعتراض الصحفيين

وكان مجلس نقابة الصحافيين المصريين، قد وجه الدعوة للجمعية العمومية للنقابة للانعقاد اليوم الجمعة الأول من مارس/ آذار. وذلك لمراجعة ميزانية النقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والتي تشمل منصب نقيب الصحافيين وستة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 12 عضو.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في وقت سابق قوائم المرشحين والتي ضمت 11 مرشح على مقعد نقيب الصحافيين، و53 مرشح على المقاعد الستة في المجلس.

وتنحصر المنافسة على منصب نقيب الصحافيين بين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، والكاتب الصحفي بجريدة الأخبار رفعت رشاد. وتشير المؤشرات الأولية إلى تفوق رشوان على منافسه.

ويتوقع مراقبون تراجع معدلات التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة هذه الدورة لضعف المنافسة على منصب النقيب.

وإلى جانب ضعف المنافسة على منصب نقيب الصحافيين، تراجع عدد المرشحين على مقاعد المجلس الستة، حيث بلغ 53 مرشح فقط، فيما تجاوز في الانتخابات السابقة السبعين مرشح.

وكان النقيب الحالي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية قد أعلن عزوفه عن الترشح وتفرغه لإدارة "الأهرام"، وذلك بعد إعلان رشوان نيته الترشح، والذي ينتمي لنفس المؤسسة، حيث يشغل بها مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية.