الرئيس الفلسطيني يزور بغداد مطلع الأسبوع المقبل

بغداد — سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إن "الرئيس الفلسطيني سيزور بغداد على رأس وفد حكومي فلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة".
يأتي ذلك، تزامنا مع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق خلال شهر مارس/ آذار الجاري، في إطار ترسيخ العلاقات بين البلدين.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن وزير النفط بيجن نامدار زنكنه، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والمساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، قد أجروا زيارات سابقة إلى بغداد للتمهيد لزيارة الرئيس روحاني.
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