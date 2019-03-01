الرئيس الفلسطيني يزور بغداد مطلع الأسبوع المقبل

بغداد — سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إن "الرئيس الفلسطيني سيزور بغداد على رأس وفد حكومي فلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة".

© Sputnik . Valeriy Melnikov وكالة: الرئيس الإيراني يزور العراق مارس المقبل

وأضاف: "حتى الآن لم يتم تحديد يوم الزيارة لكن أعتقد أنها ستكون خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل"، موضحا أن "الزيارة ستكون علنية وسيجري خلالها الرئيس الفلسطيني جملة لقاءات مع المسؤولين العراقيين".

يأتي ذلك، تزامنا مع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق خلال شهر مارس/ آذار الجاري، في إطار ترسيخ العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن وزير النفط بيجن نامدار زنكنه، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والمساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، قد أجروا زيارات سابقة إلى بغداد للتمهيد لزيارة الرئيس روحاني.