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16:58 01 مارس/ آذار 2019
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية

    محلل سياسي: أهداف أمريكا من دعم الأردن خدمة إسرائيل

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم العربي
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    زعم السياسي الأردني ليث شبيلات، أن المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الأردن تهدف لخدمة إسرائيل في المقام الأول.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لن تدفع أي شيء للجانب الأردني، بل ستطالب السعودية بالدفع، بحسب قوله، وأن كل المبادرات السابقة من هذا النوع لم يصل منها للمواطن إلا نسبة قليلة جدا.

    حمد بن جاسم
    © AP Photo / Jacquelyn Martin
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    وتابع أن الكثير من المجالات في الأردن بحاجة إلى الدعم، إلا أن الهدف الذي تسعى له الولايات المتحدة، هو تأمين إسرائيل، وأنها لن تقدم أي مبادرة للأردن، إلا أذا كانت ستعود بالفائدة على الجانب الإسرائيلي، وتساهم في تلاشي القضية الفلسطينية.

    وشدد على أن المبادرات الأمريكية ليست وعودا صادقة، بل تقف خلفها العديد من الأهداف السياسية في المنطقة العربية.

    سياسة ترامب

    من ناحيته قال جمال غنيمات عضو اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع بالأردن، إنه لا يمكن التنبؤ بسياسة الولايات المتحدة في المنطقة العربية والعالم في الوقت الراهن، وأنها ترقص على كل الحبال.

    وزعم في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن "الأردن يمثل أهمية كبرى للجانب الأمريكي، خاصة أنها تقع على حدود 48 مع إسرائيل، وأنها تسعى لاستقرار الأردن النسبي، طبقا للسياسة التي يتبعها الكيان الصهيوني، وهي الإبقاء على الأردن في دائرة التبعية والرضوخ الأمريكي". 

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بالأرجنتين، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
    © REUTERS / SERGIO MORAES
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    تصريحات ووعود

    قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أمس الخميس، إنه لا يوجد أي التباس بشأن دعم الولايات المتحدة لحلفاء رئيسيين في الشرق الأوسط مثل: الأردن، بينما تعهد وزير المالية السعودي أيضا بتقديم المزيد من الدعم.

    وأبلغ منوشين حلقة نقاشية بمؤتمر للاستثمار في لندن: "لا أعتقد أنه يوجد أي التباس بشأن الدعم الأمريكي".

    وفي نفس الصدد، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة والدعم المالي للأردن بما في ذلك من خلال مشروعها العملاق (نيوم) البالغ قيمته 500 مليار دولار، والذي يمتد عبر حدود السعودية إلى الأردن ومصر، وفقا لصحيفة "الوئام" السعودية.

    ​من جانبه، قال الدكتور احمد الفراج المتخصص في الشؤون الأمريكية، إن الدعم السعودي للأردن ليس بالجديد، وأن الأردن كانت دائما على قائمة الدعم السعودي، ولا يمكن الربط بين الأمر وبين صفقة القرن.

    وأشار في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الحديث عن صفقة القرن يظل مجرد تحليلات، ولا يوجد أي مقترح رسمي لهذا الأمر، وأنه لا يجوز ربط علاقات ومساعدات تاريخية بين الأردن والسعودية بمستجدات ليست لها أي صفة رسمية حتى الآن.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار, السعودية, أمريكا, إسرائيل
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