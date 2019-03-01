الصومال... انتهاء معركة بالأسلحة النارية بين الشرطة و"حركة الشباب"

وقالت الشرطة الصومالية إن قوات الأمن قتلت 3 متشددين كانوا متحصنين في مبنى بالعاصمة مقديشيو، اليوم الجمعة، وإن المعركة انتهت الآن.
وقالت الشرطة إن عدد القتلى بلغ 13 شخصا، فيما أصيب عدد كبير.
وأكدت "رويتز" نقلا عن وكالة الأنباء الصومالية الرسمية قول وزير الإعلام إن "متشددين إسلاميين احتجزوا مدنيين رهائن خلال هجومهم على فندق في العاصمة مقديشيو".
لكن الوزير طاهر محمود جيلي لم يذكر ما إذا كانت عملية القوات الخاصة الصومالية لطرد المتشددين من الفندق قد انتهت أو إن كان قد تم تحرير الرهائن.
وارتفع عدد قتلى الهجوم الذي بدأ، مساء أمس الخميس، إلى ما يقرب من 30 شخصا اليوم مع قتال القوات الخاصة للمسلحين.
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