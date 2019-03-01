"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف بقيادة السعودية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وقال الموقع الرسمي التابع لجماعة "أنصار الله"، "تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم، من إسقاط طائرة تجسسية وقتل وجرح العشرات من قوات التحالف أثناء محاولتهم الفاشلة للتقدم قبالة جيزان".

وتابع "أنصار الله"، "أن التحاف نفذ محاولة تقدم واسعة قبالة جبل قيس في جيزان غير أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من التصدي لهم وإجبارهم على التراجع والانكسار".

وأضاف، "أن الجيش اليمني واللجان تمكنوا من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان، كما تمكنوا من تدمير آليتين عسكريتين أثناء عملية التصدي".

وينفذ التحالف العسكري العربي، بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.