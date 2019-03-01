الجيش اليمني: تقدم كبير في معارك غرب صعدة

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر":

"قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية مسن القد وتبة الشعار وجبل حُرم وحصن القد وبيت جلهم وشرق العريشة، في منطقتي جبال الأزهور وبني معين بمديرية رازح غرب صعدة".

وأضاف: "التقدم لا يزال مستمراً نحو الزاهرة وصور الأعلى والمرياش، والمشاب، وطيبا".

وتابع قائلا:"سقط عدد من عناصر المليشيا قتلى وجرحى في المعارك واستعادة كمية من الأسلحة".

ونقل موقع الجيش اليمني، عن قائد اللواء الأول واجب العميد حمود الخرام: "الهجمات التي تم التنسيق لها منذ عدة أيام أثمرت نتائجها على أرض الواقع بنسبة 100 بالمئة".

© Sputnik . Vitaliy Ankov "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف

وأشار إلى أن الجيش "شن هجمات مكثفة على مواقع تمركز المليشيا، أدت إلى انهاكها وتحرير المواقع دون أي خسائر في صفوفه".

كما أفيد في وقت سابق من اليوم، بأن الجيش اليمني قد استعاد مواقع من سيطرة جماعة "أنصار الله"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"عن قائد لواء مهام الاقتحامات (126) العميد عبد اللطيف الضبياني، أن "القوات تقدمت اليوم في البقع، بإسناد من طيران التحالف، وحررت جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا التي كانت تتمركز فيها مليشيا الانقلاب الحوثي لإدارة العمليات العسكرية غرب البقع".

ووفقا للوكالة، أكد العميد الركن يوسف خير الله الشهراني، أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر مليشيا الحوثي، وتدمير آليات عسكرية.