منظمة حظر الكيميائي بعد التحقيق بحادثة دوما السورية ترجح استعمال الكلور

نشرت منظمة حظر الكيميائي تقريرا حول التحقيق في حادثة بلدة دوما في سوريا، يوم 7 نيسان/أبريل 2018، حيث رجحت استعمال الكلور في الهجوم.

موسكو — سبوتنيك. وقالت في التقرير: "فيما يخص احتمال استعمال مادة سامة كأسلحة في دوما، فإن تحليل جميع المعلومات التي جمعتها بعثة مهمة تقصي الحقائق تعطي الأساس للاستنتاج باستخدام مادة كيميائية سامة كسلاح حدث في 7 أبريل 2018. هذه المادة الكيميائية السامة تحتوي على الكلور. ومن المرجح أن المادة السامة الكيميائية كانت الكلور الجزيئي".

© Sputnik . nour molhem منتج "بي بي سي": تصوير الكيميائي في مستشفى دوما كان منظما لتعزيز التأثير ولم تسقط ضحايا

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعلن في وقت سابق أن الدول الغربية ستتجاهل النتائج التي تم التوصل إليها مؤخرا بشأن تمثيلية "الهجوم الكيميائي" المزعوم في دوما السورية بسبب الأيديولوجيا المناهضة لدمشق في هذه الدول.

وقال نيبينزيا، في شهر شباط/فبراير الماضي: "قلنا منذ فترة طويلة بأن كل هذه "الهجمات الكيميائية" مفبركة، وكل هذا يستخدم لتبرير الأعمال العسكرية غير الشرعية ضد الحكومة السورية، وهذا دليل جديد يؤكد ما كنا نقوله… أعتقد أن زملاءنا الغربيين لن يهتموا بها وسيتجاهلونها بسبب أيديولوجيتهم المناهضة لدمشق، وكل ما لا يتماشى مع هذه الأيديولوجية سوف يتجاهلونها".

ينما أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن ممثلي المركز زاروا مستشفى في دوما، حيث زُعم حدوث هجوم كيميائي، والتقوا مع الأطباء والموظفين، مؤكدا أن الأطباء السوريين في دوما نفوا وصول مرضى بأعراض تسمم كيميائي.

وبعد الهجوم الكيميائي المفبرك في مدينة دوما، قامت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بتوجيه ضربة صاروخية على أهداف في سوريا، دون انتظار تحقيق خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

واتهمت الدول الثلاث دمشق بتنظيم هذه الهجوم، على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك. واستندت جميع الاستنتاجات إلى مقاطع فيديو نشرتها موارد المعارضة المسلحة على الإنترنت.