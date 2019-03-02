بالصورة... سفيرا السعودية والإمارات في زيارة داعمة لرئيس الحكومة اللبنانية السابق

وأشاد السفيران وليد البخاري وحمد الشامسي بالسنيورة الذي بحسب قولهم "لعب دور أساسي ومفصلي في حماية لبنان وسياسته المالية والنقدية".
سفيرا #الإمارات د. حمد الشامسي و #السعودية وليد البخاري يزوران رئيس #الحكومة الأسبق #فؤاد_السنيورة ويشيدان بالدور المفصلي الذي لعبه في حماية #لبنان وسياسته المالية والنقدية ووقوفه إلى جانب قضايا #العرب و #العروبة ودفاعه عن الأسس والثوابت الوطنية pic.twitter.com/Yx7xjFPirv— UAE Embassy — Beirut (@UAEEmbBeirut) March 1, 2019
وأضاف السفيران أنهما يقفان مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة نظرا لوقوفه الدائم إلى جانب قضايا العربي والعروبة ودفاعا عن الأسس والثوابت الوطنية.
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