بالصورة... سفيرا السعودية والإمارات في زيارة داعمة لرئيس الحكومة اللبنانية السابق

قام سفيرا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الجمعة، بزيارة رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، وذلك تضامنا معه بسبب الحملات التي يتعرض لها من قبل بعض الأطراف السياسية اللبنانية.