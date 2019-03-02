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11:52 02 مارس/ آذار 2019
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    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية في الرياض

    هجوم سعودي جديد على إيران

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، عن أسفه لاستمرار ما وصفه بـ"انقلاب الحوثيين في اليمن"، مجددا الدعم لمساعي الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ودعم اتفاق السويد الذي يعد خطوة مهمة في عودة "الشرعية".

    محمد علي جعفري
    © AP Photo / Vahid Salemi
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    وأكد الجبير، في كلمته بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على ثبات موقف المجموعة العربية الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

    ودعا الوزير السعودي، الدول العربية إلى تكثيف التعاون من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، مضيفا أن إيران تواصل نهجها في التدخل في شؤون الدول ودعم الإرهاب.

    وأكد وقوف المملكة مع كل جهد مخلص يسعى لإيجاد حلول سياسية تحافظ على وحدة الدول العربية ومؤسساتها، سواء في ليبيا أو في سوريا، معربا عن إدانة المملكة لما يتعرض له مسلمو الروهينغيا في بورما، وتعيد دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف تلك الممارسات وإعطاء الأقلية المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.

    وأكد استمرار حكومة المملكة العربية السعودية في مساعيها بالتعاون مع المجتمع الدولي في بذل الجهود المادية والمعنوية لمكافحة آفة الإرهاب وتمويله ومحاربة الفكر المتطرف. وذكر الوزير الجبير في ذات السياق أن المملكة من الدول المؤسِّسة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014م، بالإضافة إلى مساهمة ومشاركة المملكة في إنشاء المركز العالمي لاستهداف تمويل الإرهاب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، ومقره العاصمة الرياض، في عام 2018.

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