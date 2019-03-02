اقتربت المفاجأة... قطر ترد "الصعب بالصعب"

قالت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه من الصعب الحكم على نية الإمارات بتقديم عرض للتعاون مع قطر في تنظيم كأس العالم 2022، خاصة في ظل هذه الظروف.

وأوضحت الخاطر في تصريحات تلفزيونية، أن قطر سعت منذ البداية ليكون كأس العالم للمنطقة بأكملها للشرق الأوسط والعالم العربي وما زالت تلك هي الرغبة الأساسية للدوحة، مشيرة إلى أنه بسبب الوضع الدبلوماسي الصعب فمن الصعب تخيل كأس العالم بين قطر والإمارات، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

وتأتي تصريحات الخاطر بعد تلميحات من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو، الذي قال إنه من الصعب تنظيم كأس العالم في قطر وحدها، في إشارة إلى رغبة الفيفا في مشاركة دول الجوار.

وكان محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، قال في افتتاح "قمة قادة الرياضة" في أبوظبي، إن بلاده ودول الجوار منفتحة على المشاركة في استضافة مباريات ضمن مونديال 2022، المقرر في قطر، في حال انتهت الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة، وذلك وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

واستضافت الإمارات هذا العام بطولة كأس آسيا التي فازت بها قطر، وقد جمع المنتخبان مباراة في الدور نصف النهائي، التي فازت فيها قطر برباعية نظيفة.

وشابت هذه المباراة تصرفات غير أخلاقية من جماهير الإمارات، حيث ألقى المشجعون الإماراتيون الأحذية والزجاجات على لاعبين من قطر. لكن الرميثي قال إن تلك المشاهد لم تكن تمثل المشجعين الإماراتيين، مؤكدا أنه اعتذر لمسؤولي الاتحاد القطري.

وقال الرميثي: "يطلب الاتحاد الدولي (فيفا) من قطر رفع العدد، ونحن سنكون داعمين لقطر إذا أصر الاتحاد الدولي. لكن للأسف بدأت الأزمة في الخليج منذ سنة ولن نكون قادرين على القيام بشيء إذا لم تحل الأزمة".

وأضاف: "رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو يحاول إقناع الكويت، واليوم يزور عمان، إذا حلت المشكلة، السعودية تملك ملعبين كبيرين، في أبوظبي هناك مدينة زايد الرياضية، التي يمكنها استضافة مباريات مجموعة، سنكون جاهزين لتقديم الدعم".

© AP Photo / Rob Harris قطر تعترف بوجود أخطاء في حق عمال إنشاءات كأس العالم 2022

وقال إنفانتينو، في تصريحات صحفية، إنه من الواضح أن هذه مهمة ليست سهلة، موضحا "اتخذنا قرارا بزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخبا انطلاقا من نسخة 2026، لكن تطبيق هذا بدء من مونديال 2022 سيكون أمرا مختلفا"، وذلك وفقا لصحيفة "الاتحاد الإماراتية".

وألمح رئيس الفيفا، إلى رغبة الاتحاد الدولي بمشاركة 48 منتخبا في مونديال 2022، قائلا: "إذا كانت قناعتنا بأن 48 هو العدد المناسب للمنتخبات، فلم لا نحاول القيام بذلك قبل نسخة 2026"، لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أن تحقيق مونديال من 48 فريقا، قد يكون صعبا في قطر وحدها، "مما يعني أن دولا أخرى مجاورة قد تشارك في تنظيم النسخة المقبلة، أو أن تجربة الـ48 منتخبا ستطبق بدء من 2026".

وأضاف رئيس فيفا: "ندرس حاليا إمكانية إضافة 16 منتخبا بجماهيرها وأشياء أخرى كثيرة، وقبل أن نقرر ذلك يجب أن نعرف إذا ما كانت هناك البنيات الأساسية اللازمة".

وكان إنفانتينو، قد قال الشهر الماضي في الإمارات، إن "فيفا" يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا. وأضاف، في مؤتمر رياضي، في دبي أن "فيفا" يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.