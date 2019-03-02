"ديوا" تدعو المطورين للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

ويهدف المجمع الضخم لتوليد ألف ميغاوات بحلول 2020 و5 آلاف ميغاوات بحلول 2030، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار). وتصل طاقة المجمع حاليا إلى 900 ميغاوات.

#ديوا تعلن عن إصدار تقديم طلبات التأهيل لإنجاز المرحلة الخامسة من #مجمع_محمد_بن_راشد_آل_مكتوم_للطاقة_الشمسية بقدرة 900 ميجاوات #أخبار_ديوا pic.twitter.com/vLjTYjpphS — DEWA | Official Page (@DEWAOfficial) March 2, 2019

وقالت "ديوا" في بيان إن أعمال التطوير ستكون "بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية ووفق نظام المنتج المستقل، على أن يتم تشغيلها على مراحل بدء من الربع الثاني من عام 2021".