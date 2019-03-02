وكالة: مقاتلات التحالف الدولي تقصف بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفت اليوم السبت بالفوسفور الأبيض بلدة الباغوز شرق دير الزور.
وتعرضت بلدة الباغوز إلى قصف عدة مرات سابقا، وقتل 4 مدنيين سوريين إثر غارات لطيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن على بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي في 11 فبراير/شباط الماضي.
ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن "أربعة مدنيين استشهدوا جراء عدوان لطيران "التحالف الدولي" على المنازل في أطراف بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي".
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