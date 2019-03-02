وكالة: مقاتلات التحالف الدولي تقصف بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض

قصفت طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم السبت بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض، وفقا لما ذكرته وكالة "سانا".

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفت اليوم السبت بالفوسفور الأبيض بلدة الباغوز شرق دير الزور.

© AFP 2018 / SAM YEH مقتل 16 مدنيا بقصف لمقاتلات التحالف الدولي في ريف دير الزور الشرقي

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة أمس الجمعة المرحلة الأخيرة من معركتها ضد تنظيم "داعش" في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

وتعرضت بلدة الباغوز إلى قصف عدة مرات سابقا، وقتل 4 مدنيين سوريين إثر غارات لطيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن على بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي في 11 فبراير/شباط الماضي.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن "أربعة مدنيين استشهدوا جراء عدوان لطيران "التحالف الدولي" على المنازل في أطراف بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي".