وزارة المالية المصرية تسك عملات تذكارية خاصة

القاهرة — سبوتنيك. وقالت المالية في بيان، اليوم السبت "مصلحة سك العملة التابعة للوزارة انتهت من إعداد التصميمات الخاصة بعملات تذكارية فضية وذهبية سيتم طرحها في الأسواق بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإصدار تلك العملات للاحتفاء بذكري ميلاد أحد الرموز الخالدة في تاريخ مصر".

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وقال مستشار وزير المالية الدكتور شريف حازم، بحسب البيان "مصلحة سك العملة بدأت خطوات إنتاج هذه العملات في إطار حرص وزارة المالية علي المشاركة في توثيق وتأريخ المناسبات القومية وتكريم رموز مصر"، لافتا "مجلس الوزراء وافق أيضا لمصلحة سك العملة علي إصدار 4 عملات تذكارية أخرى الأولى بمناسبة مرور 150 عام على افتتاح قناة السويس، والثانية بمناسبة مرور 152 عاما علي ميلاد رائد الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب مؤسس بنك مصر، والتي تتواكب أيضا مع مرور 75 عاما علي وفاته في 13 أب/أغسطس 1941، والثالثة احتفاء بالذكرى المئوية لثورة 1919 والرابعة بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الجامعة الأمريكية في مصر".

وأوضح مستشار وزير المالية "تم زيادة الكميات المنتجة من الإصدارات الفضية، نظرا للإقبال عليها بالمقارنة مع الإصدارات الذهبية السابق طرحها".

وأضاف مستشار وزير المالية "في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بمشاركة سك العملة في جهود توثيق المشروعات القومية والاحتفاء بالأحداث التاريخية قامت المصلحة بالفعل بزيادة الكميات المنتجة من العملات المعدنية المتداولة من فئتي الجنيه والنصف جنيه والتي يظهر علي احد وجهيها صورة إحدى المشروعات القومية مثل قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وذلك نظرا للإقبال الشديد من جانب المواطنين الراغبين في اقتناء تلك العملات التي يتم إصدارها".

من جانبه، قال رئيس مصلحة سك العملة اللواء عبد الرؤوف الأحمدي "كل تلك العملات التذكارية يتم إنتاجها من خامات مصرية وبتصميمات لكوادر مصلحة سك العملة من الشباب حيث تسعى الوزارة لفتح مجال أكبر أمام تعاون مصلحة سك العملة مع دول الجوار خاصة والدول الأفريقية والآسيوية بوجه عام حيث يمكن للمصلحة إنتاج عملات لصالح تلك الدول بجانب إنتاج أنواط ودروع تذكارية تخلد تاريخها وهو الدور الذي قامت به المصلحة لسنوات طويلة سابقة ونعمل حاليا على تفعيله بالاستفادة من التحديث والتطوير الذي تشهده سك العملة".

ولفت البيان إلى أن مصلحة سك العملة شاركت مؤخرا في احتفالية اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب بدورته الخمسين عبر إصدار درع تذكاري يخلد هذه المناسبة إلى جانب مشاركتها بجناح متميز في المعرض لعرض أحدث إصدارات المصلحة من عملات تذكارية ومجموعات تاريخية وشارات وميداليات ودروع لتعريف المواطنين بإنجازات مصر الحديثة.