وزير خارجية بريطانيا: ناقشت مع الجبير قضية خاشقجي وحقوق الإنسان

أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، اليوم السبت، مباحثات مع مسؤولين سعوديين حول قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكتب وزير الخارجية البريطاني، على "تويتر" يقول "أجريت مناقشات هامة مع عادل الجبير حول إصلاحات حقوق الإنسان والقضايا الراهنة مثل قضية خاشقجي، والناشطات، وقانون الوصاية".

Also important discussion with @AdelAljubeir about human rights reforms and current issues including Khashoggi, women activists and guardianship law — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) March 2, 2019

وأعلن هانت أنه محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تناولت عملية السلام في اليمن وأوضاع حقوق الإنسان بالمملكة.

Excellent first meeting with FM Ibrahim al Assaf & @AdelAljubeir today in Riyadh. Our strategic partnership w/Saudi Arabia helps us to keep the UK safe, to make progress on diplomatic priorities like Yemen, and to discuss frankly issues of concern pic.twitter.com/X2JMyzP64r — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) March 2, 2019

​​وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر/ تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.