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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019

    فضل الله يرد على مؤتمر الصحفي للسنيورة بشأن الفساد

    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    العالم العربي
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    رد النائب اللبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، حسن فضل الله، اليوم السبت ببيان على ما جاء في مؤتمر رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة يوم أمس الجمعة.

    قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان
    © AP Photo / Hussein Malla
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    وقال فضل الله في بيانه "لقد حرصنا منذ البداية على وضع ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية في إطاره القانوني، وقمنا بمسؤولياتنا في الرقابة البرلمانية على عمل السطة التنفيذية، ولم نعمد إلى توجيه الاتهام لأحد، أو نسمي أحدا انسجاما مع مبادئنا الشرعية والأخلاقية من جهة"،

    وتابع "تأكيدا منا من جهة أخرى أن هذا الأمر من اختصاص القضاء وأننا نريد أن نبعد مكافحة الفساد والحد من الهدر عن الحسابات السياسية وعن أي سجال مع أحد، وأن الفاسد يمثل نفسه ولا يمثل طائفته أو حزبه أو حتى عائلته".

    وأضاف فضل الله في بيانه "لكن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة سمى نفسه ووضعها في قفص الاتهام، بتوتر وعصبية تثير الكثير من علامات الاستفهام خصوصا أنها ترافقت مع عراضة إعلامية جعلها منصة للتجييش السياسي والمذهبي، وسوق الاتهامات لحرف الأنظار عن القضية الأساسية وهي ملف الحسابات المالية للدولة".

    ورأى فضل الله ان "هروب السنيورة إلى الأمام بمحاولته تسييس موضوع مالي قضائي يعني جميع اللبنانيين واتهام الشرفاء الذين يراهن اللبنانيون على صدقهم في مكافحة الفساد وعلى اخلاصهم في الدفاع عن مال الشعب اللبناني لن يفيد في تحوير الحقائق ولا في التأثير على إرادة الشعب اللبناني في دعم الحرب على الفساد ولا على عزمنا بمتابعة هذا الملف وغيره من ملفات الفساد والهدر ضمن الأطر القانونية لدى القضاء المختص"،

    واعتبر أن "مثل هذا الصخب والضجيج والاحتماء وراء الحصانات السياسية والطائفية لن يجدي معنا نفعا".

    ولفت فضل الله إلى أنه "بدل أن يشرح السنيورة للبنانيين دوره ومسؤولياته ومعطياته عن الحسابات المالية للدولة اللبنانية، ذهب إلى عنوان آخر غير المطروح على القضاء المختص، وينتظر المجلس النيابي تقريرا عنه من وزارة المال، ولجأ الى اسلوبه المعهود لاستدراج العطف السياسي والمذهبي وتهرَّب من الاجابة عن هذا الملف الذي أنجز بعد سنوات طويلة من العمل المضني لفريق من وزارة المالية"، وتابع "هذا الإنجاز تكشفت اليوم حقائقه بالمستندات والوثائق، وهو إنجاز ربما لم يتوقعه الرئيس السنيورة".

    رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة
    © Sputnik . أحمد عبد الوهاب
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    وأشار فضل الله إلى أن "هذه الحسابات التي كان يُحال من دون انجازها في المراحل السابقة بقرار سياسي يدرك السنيورة جيدا من كان وراءه، لإبقاء الفوضى العارمة في هذه الحسابات، كي تضيع الحقائق المرتبطة بالنهب المنظم الذي شهدته مالية الدولة طيلة عقدين من الزمن"، وأضاف أن "خلط السنيورة بين الحسابات المالية وإنفاق الأحد عشر مليارا، فاته أنَّ زمن الأستذة على اللبنانيين في الأمور المحاسبية قد ولى"، ولفت إلى أن "محاولة تشتيت أذهانهم بأرقام وجداول ومصطلحات لم تعد تنطلي عليهم، وهم الذين باتوا أساتذة في علم الحساب لأنهم تعلَّموا دروسا عليا في الدفع من جيوبهم، وعلى حساب مستقبل أولادهم".

    وأكد فضل الله أن "الإنفاق من مالية الدولة سواء كان من إنفاق الموازنة أو من انفاق الخزينة محدَّد الوجهة وله أصوله القانونية والمحاسبية ولكن السنيورة الذي كان يجيد فنَّ التهرب من الحساب القانوني قد اعتمد خلال سنوات طويلة على تحميل انفاق الخزينة أكثر بكثير مما يتحمل سعيا منه الى تهريب النفقات من رقابة الاجهزة الرقابية ومجلس النواب"، وتابع "تماما كما عمد السنيورة الى تهريب الهبات عبر حساب خاص في الهيئة العليا للاغاثة، لتُهدر الكثير من أموالها لحسابات سياسية على حساب متضرري عدوان تموز".

    وختم فضل الله "على أي حال وبمعزل عن القضية موضوع المتابعة القضائية وهي الحسابات المالية، لا يحق لفرد واحد أن ينفق أحد عشر مليارا أو أكثر أو أقل من دون مسوِّغ قانوني"، ولفت الى ان "ذلك يشكل مخالفة دستورية جسيمة، فيحل محل مؤسسات الدولة، وينفق حسب هواه، ويطالب بعد ذلك بتسوية هذا الانفاق، ولا يكتفي بهذا القدر بل يحاضر في الدولة والقانون، ومن ثم يضع نفسه فوق القضاء والقانون بذريعة التعاطي مع هذا القضاء وفق تقيم أدائه"، واعتبر أن "هذه بدعة جديدة من بدعه الكثيرة، ولكن في النهاية الطريق الأقصر والأسلم للحصول على صك البراءة هو القضاء، وليس أي طريق ملتوي آخر".

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    الكلمات الدلالية:
    حزب الله اللبناني, لبنان
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