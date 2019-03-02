السعودية توضح حقيقة استخدام "قارئ الوجه" في بنوكها

أصدرت السعودية، توضيحا اليوم السبت، بشأن ما ذكرته تقارير حول استخدام بنوكها لميزة "التعرف على الوجه" في آلات الصراف الآلي.

ونفى الحساب الرسمي لـ "البنوك السعودية" على موقع "تويتر"، ما تم تداوله مؤخرا حول توجه المصارف والبنوك في المملكة لاستخدام بصمة الوجه في عمليات البطاقات المصرفية.

© AP Photo / Hasan Jamali السعودية أول دولة عربية تطرح ماكينات صراف آلي تعمل بقراءة الوجه

وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، أن ما تم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل عن توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة قريبا تتيح لعملاء المصارف استخدام بصمة الوجه بدلاً من الرقم السري لعمليات السحب والاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي، عار تماما من الصحة وليس دقيقا.

وطالب حافظ الجميع بضرورة التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل نشرها.

نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، ما تداول بالإعلام بتوجه البنوك إطلاق تقنية تتيح للعملاء استخدام بصمة الوجه بدلاً من الرقم السرّي والاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي، مناشدا الجميع بالتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل نشرها. pic.twitter.com/wZqNBRZLYi — البنوك السعودية (@SaudiBanks) March 2, 2019

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، ذكرت نقلا عن موقع "بيومترك أبديت"، أن شركة سعودية مزودة لماكينات الصرف الآلي، عقدت شراكة عالمية متخصصة في تطوير نموذج أصلي للصور "البيومترية"، ما يتيح استخدام التطبيق للتعرف على وجه العميل عبر تقنية "بلوك تشين"، بدلا من إدخال الرمز السري لسحب الأموال، وللتأكد من هوية العميل، دون الحاجة إلى قاعدة بيانات البنك.