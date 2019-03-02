تسجيل
18:10 02 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    مقعد سوريا في الجامعة العربية

    لأول مرة منذ الأزمة... سوريا تشارك في اجتماعات البرلمان العربي

    © AFP 2018 / Raad Adayleh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    استقبل رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، اليوم السبت، رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، الذي وصل إلى عمان للمشاركة في أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي، التي تنعقد غدا.

    عمان- سبوتنيك وتعد هذه المشاركة السورية الأولى بعد سنوات من الغياب، الذي سببه القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في الجامعة العربية.

    رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي
    © Photo / Arabparliament
    رسالة من وزير خارجية التشيك لرئيس البرلمان العربي بشأن القدس
    وحسب بيان من مكتب رئيس البرلمان الأردني، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "استقبل رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ حيث وصل إلى عمان للمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني العربي والتي تنطلق في عمان غدا الأحد".

    وينعقد يوم غد الأحد المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، والذي يستمر انعقاده يومين متتاليين، برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية علي عبد العال.

    وكان مكتب رئيس البرلمان الأردني قد أصدر بيانا، في 21 فبراير/ شباط، أعلن فيه أن وفدا برلمانيا سوريا سوف يشارك في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان مطلع مارس/ آذار وأن رئيس البرلمان السوري سيترأس الوفد.

    ووجه رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة دعوة رسمية لنظيره السوري حمودة صباغ للمشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين لاتحاد البرلمانيين العرب الذي سينعقد في العاصمة الأردنية عمان.

    وهذه المشاركة السورية هي الأولى بعد سنوات من الغياب الذي سببه القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في الجامعة العربية.

    وأكد الطراونة، في مقابلة سابقة مع وكالة "سبوتنيك"، إن موقف بلاده منذ اللحظات الأولى ولغاية هذا اليوم، حيال الأزمة السورية ثابت ولم يتغير، الأردن كان مع وحدة الأراضي السورية، الأردن لم يُزجّ بحرب على الأرض السورية، ولم يدخل مناصرا (لأحد) في الحرب السورية — السورية.

    انظر أيضا:

    رسالة من وزير خارجية التشيك لرئيس البرلمان العربي بشأن القدس
    البرلمان العربي: كيان الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن خطوة مهمة
    البرلمان العربي يعقد مؤتمرا للقيادات الرفيعة المستوى لتعزيز التضامن
    البرلمان العربي: كيان الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن خطوة مهمة
    البرلمان العربي يطالب جمهورية التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأردن, أخبار سوريا, البرلمان السوري, البرلمان العربي, حمودة الصباغ, الأردن, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لدار تصميم Dolce & Gabbana لمجموعة خريف/ شتاء 2019/2020 في ميلانو، إيطاليا 24 فبراير/ شباط 2019
    قطار "انتصار سوريا" في روسيا وإشعال فتيل بين الهند وباكستان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك