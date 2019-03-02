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18:09 02 مارس/ آذار 2019
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    الجيش المصري

    صحيفة عبرية: المصريون هزمونا

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    العالم العربي
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    قالت صحيفة عبرية إن "المصريين كبدونا خسائر فادحة في هذه الحرب، التي تعد إحدى الحلقات المهمة في الصراع العربي ـ الإسرائيلي".

    وذكرت صحيفة "معاريف"، صباح اليوم، السبت، أن القرار الذي اتخذه الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، في الثامن من شهر مارس/ آذار 1969، كان إيذانا ببدء مرحلة أخرى من الصراع العربي الإسرائيلي، سبقتها مرحلة أو فترة عسكرية حرجة على الجيش الإسرائيلي.

    قناة السويس الجديدة
    © AP Photo / Amr Nabil
    صحيفة عبرية: هناك ألم كبير من الحرب "المنسية"
    وأفادت الصحيفة العبرية بأن حرب الاستنزاف تسببت في وقوع خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، زادت عن 986 قتيلا، وأضعافهم من الجرحى والمصابين.

    وأوردت الصحيفة العبرية في معرض حديثها عن الذكرى الخمسين لانتهاء حرب الاستنزاف بين إسرائيل وثلاث جبهات عربية، أن تدمير المدمرة "إيلات" في الواحد والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1967، كان حدثا مدويا في إسرائيل، خاصة مع مقتل أكثر من 47 بحارا، وإصابة 91 بحار آخرين، كانوا على متن المدمرة الإسرائيلية "إيلات"، أمام سواحل بورسعيد بالبحر المتوسط، وذلك بعد أسابيع قليلة من انتهاء حرب الخامس من يونيو/حزيران 67، بأسابيع قليلة.

    وأكدت الصحيفة العبرية أن الرئيس المصري عبد الناصر أعلن فور حرب الخامس من يونيو/حزيران 67، الحرب "المنسية" على إسرائيل، بطول قناة السويس، أي 162 كيلو مترا، تقريبا، ولكن إسرائيل تكبدت خسائر أكبر من خسائر الجيش المصري في تلك الحرب "الاستنزاف".

    وأوضحت الصحيفة إن هناك حربا "منسية" خلال الصراع العربي الإسرائيلي، تسببت في وقوع ألم كبير لدى الإسرائيليين.

    وأشارت الصحيفة إلى أن "حرب الاستنزاف" هي الحرب المنسية خلال الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهي الحرب التي تسببت في أحداث "ندبة" كبيرة للإسرائيليين، خاصة وأنها كانت في مرحلة تاريخية ومهمة من تاريخ دولة إسرائيل.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قناة السويس, إسرائيل, الجيش المصري, جمال عبد الناصر, مصر
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