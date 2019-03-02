الجيش الليبي يسيطر على منطقة القطرون جنوبي البلاد

سيطر الجيش الليبي، اليوم السبت، على منطقة القطرون جنوبي البلاد، وسط ترحيب أهالي المنطقة.

بنغازي- سبوتنيك وأعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، اليوم السبت، أن قوات الجيش الليبي تدخل بشكل سلمي إلى منطقة القطرون جنوبي البلاد وسط ترحيب أهالي المنطقة.

وقال العبيدي، في تصريح لوكالة " سبوتنيك "، إن "القوات المسلحة العربية الليبية تدخل سلميا إلى منطقة القطرون وسط ترحيب واستقبال أهالي المنطقة لقوات بالجيش بعد أن تم بسط السيطرة على بلدة أم الأرانب والحميرة وزويلة الواقعة بحوض مرزق، وذلك ضمن العملية التي أطلقها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لتطهير الجنوب من قبضة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية الوافدة من كافة مناطق الجنوب الليبي".

وكان مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، قد أعلن، أمس الجمعة، أن قوات الجيش الليبي قد دخلت إلى منقطة أم الأرانب جنوبي البلاد وسط ترحيب أهالي المنطقة.

وقال العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المسلحة الليبية تعلن دخولها إلى منطقة أم الأرانب وسط ترحيب الأهالي وتشرع في عملية تأمينها".

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.